В соревнованиях по конькобежному спорту принимают участие 10 бегунов хитрец обогнал на 3 бегуна больше чем обогнали его Какое место в итоге занял Хитрец если никто не пришел одновременно с ним
Математика
В соревнованиях по конькобежному спорту принимают участие 10 бегунов хитрец обогнал на 3 бегуна больше чем обогнали его Какое место в итоге занял Хитрец если никто не пришел одновременно с ним
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+3=13 (место в итоге занял хитрец)
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