В соревнованиях по конькобежному спорту принимают участие 10 бегунов хитрец обогнал на 3 бегуна больше чем обогнали его Какое место в итоге занял Хитрец если никто не пришел одновременно с ним

Математика

В соревнованиях по конькобежному спорту принимают участие 10 бегунов хитрец обогнал на 3 бегуна больше чем обогнали его Какое место в итоге занял Хитрец если никто не пришел одновременно с ним

Автор: Гость