Используя формулы сложения, преобразуйте выражение: sin (60° — р); б) cos (Р — 30°).

Математика
Используя формулы сложения, преобразуйте выражение: sin (60° — р); б) cos (Р — 30°).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)sin(60-p)=sin60cosp-cos60sinp=√3/2 cosp - 1/2 sinp=1/2 (√3cosp-sinp) б)cos(p-60)=cospcos60+sinpsin60=1/2 cosp+√3/2 sinp=1/2 (cosp+√3sinp)
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