Сколько электронов в атома фосфора
Химия
Сколько электронов в атома фосфора
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Гость:
P=15,e=15..электронов 15
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