К концам нихромовой проволки сечением 0,5мм2 и длинной 6м подано напряжение 40в. определите силу тока в проволке

Физика

К концам нихромовой проволки сечением 0,5мм2 и длинной 6м подано напряжение 40в. определите силу тока в проволке

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