К концам нихромовой проволки сечением 0,5мм2 и длинной 6м подано напряжение 40в. определите силу тока в проволке

Физика
К концам нихромовой проволки сечением 0,5мм2 и длинной 6м подано напряжение 40в. определите силу тока в проволке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удельное сопротивление нихрома  ρ=1,05*10^(-6) Ом*м Запишем сопротивление проводника  R=(ρ*L)/S Найдем сопротивление  R =(6*1,05*10^(-6))/0,5*10^(-6) R=12,6 Ом Сила тока I=U/R I=40/12,6, сл-но, I=3,2 А Ответ: I=3,2 А
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