Периметр параллелограмма MNKP равен 70 см. K = 30о, а перпендикуляр NН равен 6,5 см. Найдите стороны параллелограмма. сроооочно

Геометрия
Периметр параллелограмма MNKP равен 70 см. K = 30о, а перпендикуляр NН равен 6,5 см. Найдите стороны параллелограмма. сроооочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Противоположные углы параллелограмма равны, => <K=<M=30° ΔMNH: <K=30°, <MHN=90°, NH=6,5 см, NH - высота параллелограмма. катет против угла 30° в 2 раза меньше гипотенузы MN=6,5*2. MN=13 см.  PMNKP=(MN+NK)*2 70=(13+KP)*2, KP=70:2-13, KP=22 ответ: MN=13 см, KP=22 см
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