Расстояние от Москвы до Новосибирска 3320 километров Самолет перелетает его за 4 ча??а За какое время проедет это расстояние поезд если скорость поезда в 10 раз меньше скорости самолета насколько быстрее лететь до Новосибирска ...
Математика
Расстояние от Москвы до Новосибирска 3320 километров Самолет перелетает его за 4 ча??а За какое время проедет это расстояние поезд если скорость поезда в 10 раз меньше скорости самолета насколько быстрее лететь до Новосибирска самолетом чем ехать поездом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3320:4=830(КМ/Ч)-скорость самолёта 2) 830:10=83(км/ч)- скорость поезда 3)3320:83=40(ч) Ответ: 40 часов.
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