Расстояние от Москвы до Новосибирска 3320 километров Самолет перелетает его за 4 ча??а За какое время проедет это расстояние поезд если скорость поезда в 10 раз меньше скорости самолета насколько быстрее лететь до Новосибирска ...

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Расстояние от Москвы до Новосибирска 3320 километров Самолет перелетает его за 4 ча??а За какое время проедет это расстояние поезд если скорость поезда в 10 раз меньше скорости самолета насколько быстрее лететь до Новосибирска самолетом чем ехать поездом

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