10 пословиц и поговорок о труде и Объясните их
Литература
10 пословиц и поговорок о труде и Объясните их
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Гость:
Без труда не выловишь и рыбки из пруда
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