Решите пожалуйста под буквой Ж)

Математика
Решите пожалуйста под буквой Ж)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ж) 7-3/8 = 8/8 - 3/8 = 5/8
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