Приобразуй текст задачи так,чтобы ее можно было решить.Реши задачу.Бригада грузчиков из 18 человек разгружает пароход.До обеденного перерыва они работали 4ч,и каждый грузчик сгружал по 15 ящиков в час.После обеда число грузчико...
Математика
Приобразуй текст задачи так,чтобы ее можно было решить.Реши задачу.Бригада грузчиков из 18 человек разгружает пароход.До обеденного перерыва они работали 4ч,и каждый грузчик сгружал по 15 ящиков в час.После обеда число грузчиков увеличилось вдвое.Успеют ли они полностью разгрузить пароход за оставшиеся 4 ч работы,если их производительности останется прежней?
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Гость:
Нет не успеют я уверен 100%
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