Геометрия. Сравните углы треугольника АВС и выясните, может ли быть угол А тупым, если: а)АВgt;ВСgt;АС; б)АВ=АСlt;ВС.
Геометрия
Геометрия. Сравните углы треугольника АВС и выясните, может ли быть угол А тупым, если: а)АВgt;ВСgt;АС; б)АВ=АСlt;ВС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А). не может, так как напротив большего угла лежит больший угол, а больший угол здесь С, значит он тупой, а А острый Б). может, так как угол А здесь лежит напротив большей стороны, а значит тупой
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