Определите формулу вещества Z и составьте уравнения реакций, соответствующих схе??ам: SO3+H2O=X BA+H2O=Y+H2 X+Y=Z+H2O
Химия
Определите формулу вещества Z и составьте уравнения реакций, соответствующих схе??ам: SO3+H2O=X BA+H2O=Y+H2 X+Y=Z+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO3+H2O=H2SO4 BA+2H2O=BA(OH)2+H2 H2SO4+BA(OH)2=BASO4+2H2O
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