Последовательность (bn) - геометрическая прогрессия, в которой b5=27 и q= √3
Алгебра
Последовательность (bn) - геометрическая прогрессия, в которой b5=27 и q= √3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)в двух стадах находится всего 35 коров. в большом стаде на 7 коров больше, чем в мал??ньком. сколько коров в маленьком стаде? 2) Сколько раз нужн...
Химия
Элемент имеет 2 нуклида 63Э и 65Э,массовые доли которых составляют 70 и 30% соответственно. Определить порядковый номер элемента. (С решением).