Укажи твёрдый слог слияние 1па. 2. ле 3. ся .4. ду
Русский язык
Укажи твёрдый слог слияние 1па. 2. ле 3. ся .4. ду
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Здесь два ответа: па,ду
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