1)в двух стадах находится всего 35 коров. в большом стаде на 7 коров больше, чем в мал??ньком. сколько коров в маленьком стаде? 2) Сколько раз нужно 3/2 прибавить к 6, чтобы получить 12? 3) В среду в 12 часов дня я установил на...

Математика
1)в двух стадах находится всего 35 коров. в большом стаде на 7 коров больше, чем в мал??ньком. сколько коров в маленьком стаде? 2) Сколько раз нужно 3/2 прибавить к 6, чтобы получить 12? 3) В среду в 12 часов дня я установил на своих часах точное время. На следующий день в 16 часов я заметил, что они убежали на 14 сек. На сколько секунд они уйдут вперед за полчаса?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) решение:     1. (35 - 7) : 2 = 14 (к.) - в маленьком стаде.     2. 14 + 7 = 21(к.) - в большом стаде.(условия этого не требуют и в ответ писать не нужно) 2) 2 раза нужно прибавить 3  к 6, т. к. 6 = 3*2, а 2 нужно прибавить 3 раза к 6, чтобы получилось 12, т. к.   6=2*3
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