1)в двух стадах находится всего 35 коров. в большом стаде на 7 коров больше, чем в мал??ньком. сколько коров в маленьком стаде? 2) Сколько раз нужно 3/2 прибавить к 6, чтобы получить 12? 3) В среду в 12 часов дня я установил на...

Математика

1)в двух стадах находится всего 35 коров. в большом стаде на 7 коров больше, чем в мал??ньком. сколько коров в маленьком стаде? 2) Сколько раз нужно 3/2 прибавить к 6, чтобы получить 12? 3) В среду в 12 часов дня я установил на своих часах точное время. На следующий день в 16 часов я заметил, что они убежали на 14 сек. На сколько секунд они уйдут вперед за полчаса?

Автор: Гость