Внимательно прочитайте предложения. Если приглядеться, то в некоторых словах иду??ие подряд буквы образуют фамилию великого математика. Найдите эти слова и напишите полученные фамилии учёных. 1. На приёме у королевы Елизаветы ...

Математика

Внимательно прочитайте предложения. Если приглядеться, то в некоторых словах иду??ие подряд буквы образуют фамилию великого математика. Найдите эти слова и напишите полученные фамилии учёных. 1. На приёме у королевы Елизаветы Второй монархи медленным поклоном встретили хозяйку дворца. 2. Замечательная всё-таки вещь – флюгер. Он разворачивается в сторону ветра, показывая его направление. 3. На болоте снова начали добывать торф, а лес старался не обращать внимание на людей. Бульдозер и экскаватор – вот, что привлекало его внимание. 4. Продолжая напевать припев, к лидеру партии подошёл Бартовский, он давно хотел узнать мнение лидера о волюнтаризме.

Автор: Гость