Почему автор называет природу кладовой

Русский язык
Почему автор называет природу кладовой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что  там фрукты ягодки там птички лисички там ещё там эти эти мыши мыши полевые там вот.
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