В чем сходство и отличие методов селекции растений и животных

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Методы довольно сходны - гибридизация и отбор, их отличия же - в селекции млекопитающих нет вегетативной гибридизации, экспериментальной (радиационной) полиплоидии, самоопыление (самооплодотворение) встречается крайне редко.