В чем сходство и отличие методов селекции растений и животных
Биология
В чем сходство и отличие методов селекции растений и животных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Методы довольно сходны - гибридизация и отбор, их отличия же - в селекции млекопитающих нет вегетативной гибридизации, экспериментальной (радиационной) полиплоидии, самоопыление (самооплодотворение) встречается крайне редко.
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