Мама и даша вместе имеют 32 года .сколько из них каждой лет если известно что маме б??ло 20 лет когда родилась даша

Математика

Мама и даша вместе имеют 32 года .сколько из них каждой лет если известно что маме б??ло 20 лет когда родилась даша

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