Мама и даша вместе имеют 32 года .сколько из них каждой лет если известно что маме б??ло 20 лет когда родилась даша
Математика
Мама и даша вместе имеют 32 года .сколько из них каждой лет если известно что маме б??ло 20 лет когда родилась даша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26 лет и 6 лет. Потому что: 1) 32 - 20 = 12 лет (без разницы в возрасте)2) 12 : 2 = 6 лет (Даше) 3) 20 + 6 = 26 лет (маме) Проверим:26 + 6 = 32.
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