К концам невесомого стержня длинной 60 см подвешены гири Р1=20Н, Р2=80Н. На каком расст??янии от более лёгкой гири нужно подпереть стержень, чтобы он находился в горизонтальном положении? Rj'aabwbtyn g=10 Н/кг. Решение плиз!

Физика

К концам невесомого стержня длинной 60 см подвешены гири Р1=20Н, Р2=80Н. На каком расст??янии от более лёгкой гири нужно подпереть стержень, чтобы он находился в горизонтальном положении? Rj'aabwbtyn g=10 Н/кг. Решение плиз!

Автор: Гость