К концам невесомого стержня длинной 60 см подвешены гири Р1=20Н, Р2=80Н. На каком расст??янии от более лёгкой гири нужно подпереть стержень, чтобы он находился в горизонтальном положении? Rj'aabwbtyn g=10 Н/кг. Решение плиз!
Физика
К концам невесомого стержня длинной 60 см подвешены гири Р1=20Н, Р2=80Н. На каком расст??янии от более лёгкой гири нужно подпереть стержень, чтобы он находился в горизонтальном положении? Rj'aabwbtyn g=10 Н/кг. Решение плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо использовать равенство моментов силы относительно точки подпора. Обозначим расстояние от гири 1 до точки опоры как х метров, тогда расстояние от 2 до точки опоры 0,6-х метра. P1*x=P2(0.6-x) 20x=80*0.6-80x 100x=48 x= 48/100 метра или 48 см 60-х=60-48=12 см
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