Решите уравнение (2,8 + х): 9 = 0,8. Срочно Расписать в столбик(не строчкой)
Математика
Решите уравнение (2,8 + х): 9 = 0,8. Срочно Расписать в столбик(не строчкой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,8+х=0,8*9 2,8+х=7,2 х=7,2-2,8 х=4,4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В каких строчках дроби расположены в порядке убывания? 28,007; 28,101; 29,009 0,056; 0,0056; 0,00056 0,35; 0,45; 0,55 1,35; 1,045; 1,0055
Математика
Які цифри можна поставити замість зірочок,щоб утворилася правильна нерівність(у ??равій і лівій частинах нерівності зірочкою позначено одну й ту са...
Русский язык
Какое спряжение у глаголов разгорается, трещит, пылает, пышет, развевается, затянул, гудит, гнутся, качается, народ нянь?