В каких строчках дроби расположены в порядке убывания? 28,007; 28,101; 29,009 0,056; 0,0056; 0,00056 0,35; 0,45; 0,55 1,35; 1,045; 1,0055
Математика
В каких строчках дроби расположены в порядке убывания? 28,007; 28,101; 29,009 0,056; 0,0056; 0,00056 0,35; 0,45; 0,55 1,35; 1,045; 1,0055
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Гость:
Во второй и в четвертой.
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