Какие факторы образуют болото
География
Какие факторы образуют болото
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Болота возникают двумя основными путями: из-за заболачивания почвы или же из-за зарастания водоёмов. Непременным условием образования болот является постоянная избыточная влажность. Одна из причин избыточной увлажнённости и образования болота состоит в особенностях рельефа — наличие низин, куда стекаются воды осадков и грунтовые воды; на равнинных территориях отсутствие стока тоже ведет к застою воды и образованию болота; кроме того к образованию болота приводит зарастание водоёма. Причиной застоя воды близ поверхности могут быть свойства самой почвы и подстилающих её пород: плотные, непроницаемые для воды субстраты (глины) , водоупорные слои известняков и т. д. Наконец, большую роль в образовании болот играет климат: в странах где выпадает большое количество осадков, воздух влажен, а испарение идёт медленно, заболоченность развита сильнее. Постоянное избыточное увлажнение обуславливает многие особенности среды, в которой растут растения. Это недостаточность кислорода, более низкая, чем на окружающей территории температура, сниженная активность микроорганизмов — все эти условия приводят к образованию торфа.
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