У Ольги есть список школьных пренадлежностей, которые ей нужно купить ручка синяя -3шт, линейка 1 шт, цветная бумага - одна упаковка, карандаш-2 шт. Сколько сдачи она получит с 500 рублей если ручка стоит 30 рублей линейка 18 р...

Математика
У Ольги есть список школьных пренадлежностей, которые ей нужно купить ручка синяя -3шт, линейка 1 шт, цветная бумага - одна упаковка, карандаш-2 шт. Сколько сдачи она получит с 500 рублей если ручка стоит 30 рублей линейка 18 рублей упаковка цветной бумаги 125 рублей а карандаш 8 рублей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*3+18+125+16=249 500-249=251
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