У Ольги есть список школьных пренадлежностей, которые ей нужно купить ручка синяя -3шт, линейка 1 шт, цветная бумага - одна упаковка, карандаш-2 шт. Сколько сдачи она получит с 500 рублей если ручка стоит 30 рублей линейка 18 р...

Математика

У Ольги есть список школьных пренадлежностей, которые ей нужно купить ручка синяя -3шт, линейка 1 шт, цветная бумага - одна упаковка, карандаш-2 шт. Сколько сдачи она получит с 500 рублей если ручка стоит 30 рублей линейка 18 рублей упаковка цветной бумаги 125 рублей а карандаш 8 рублей

Автор: Гость