Нужны примеры перевода мер длины стоимости веса

Математика
Нужны примеры перевода мер длины стоимости веса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1р=100к 1кг=1000гр 100кг=1ц 1м=100см 1км=1000м 1см=10мм 10см=1дц 1т=1000кг
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