Решить пример (1000-85072:409)×254= (столбиком) заранее спасибо=)
Математика
Решить пример (1000-85072:409)×254= (столбиком) заранее спасибо=)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1000-85072:409)×254= 201168, извини столбиком не вышло
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