Поставить приставку гуси....гусли

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Поставить приставку гуси....гусли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гусин[ый], гусл[и] Так надо??
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