С какой частью речи связано имя прилагательное предложение составить предложени?? докажи

Русский язык
С какой частью речи связано имя прилагательное предложение составить предложени?? докажи
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Автор: Гость
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Гость:
Мама купила голубое платье. прил. голубое какое,,?определение
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