В книжном магазине за день продали 600 книг и альбомов. Альбомов продали в 4 раза меньше, чем книг. Сколько книг и сколько альбомов приобрели покупатели в книжном магазине? Нужно срочно

Математика

В книжном магазине за день продали 600 книг и альбомов. Альбомов продали в 4 раза меньше, чем книг. Сколько книг и сколько альбомов приобрели покупатели в книжном магазине? Нужно срочно

Автор: Гость