В книжном магазине за день продали 600 книг и альбомов. Альбомов продали в 4 раза меньше, чем книг. Сколько книг и сколько альбомов приобрели покупатели в книжном магазине? Нужно срочно
Математика
В книжном магазине за день продали 600 книг и альбомов. Альбомов продали в 4 раза меньше, чем книг. Сколько книг и сколько альбомов приобрели покупатели в книжном магазине? Нужно срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 + 30 = 70 (км/ч) - скорость удаления. 280 : 70 = 4 (ч) Ответ: 4 часа.
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