В банк внесён вклад в размере 500 р. через сколько лет вклад будет удваиваться ,если банк выплачивает 8%;10;16,

Математика
В банк внесён вклад в размере 500 р. через сколько лет вклад будет удваиваться ,если банк выплачивает 8%;10;16,
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