В банк внесён вклад в размере 500 р. через сколько лет вклад будет удваиваться ,если банк выплачивает 8%;10;16,
Математика
В банк внесён вклад в размере 500 р. через сколько лет вклад будет удваиваться ,если банк выплачивает 8%;10;16,
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Гость:
12 лет, 10 лет, 6 лет
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