Составить 3 предложения со словами исключениями в спряжениях?
Русский язык
Составить 3 предложения со словами исключениями в спряжениях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы дышим кислородом, держать пакеты, обидеть друга, слышать звуки природы, я могу далеко видеть.
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