Каково значение гепарда в природе и в жизни человека?

Биология
Каково значение гепарда в природе и в жизни человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значение человека в жизни природы: человек важно для природы. он должен беречь природу если он ее не будет беречь она погибнет и погибнет и человек.Гепарды-часть природы, они поддерживают круг жизни
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