Стороны параллелограмма относятся как 4:9,а его периметр равен 78 см.найди стороны параллелограмма.
Математика
Стороны параллелограмма относятся как 4:9,а его периметр равен 78 см.найди стороны параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стороны = х и 2х ( ширина и длина) периметр = 2*(х+2х) = 78 х+2х = 39 3х=39 х = 13см - ширина 2х = 26 см - длина
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