3/4ц 2/3ч 1/2 4/5м. Соединить линиями равные значения одной и той же величины 500кг 80см 75к?? 40мин

Гость: Гость:

1 ц = 100 кг 3/4 ц = 3/4 * 100 кг = (100 : 4 * 3) кг = 75 кг 1 ч = 60 мин 2/3 ч = 2/3 * 60 мин = (60 : 3 * 2) мин = 40 мин 1 т = 1 000 кг 1/2 т = 1/2 * 1 000 кг = (1 000 : 2 * 1) кг = 500 кг 1 м = 100 см 4/5 м = 4/5 * 100 см = (100 : 5 * 4) см = 80 см Ответ: 3/4 ц = 75 кг; 2/3 ч = 40 мин; 1/2 т = 500 кг; 4/5 м = 80 см.