Дополните предложения строительными "оба" или "обе" в нужном падеже. 1. По (...) сторонам дороги тянулись болота. 2. Город раскинулся по (...) берегам Москвы-реки. 3. Малыш держал игрушку (...) руками. 4. (...) братьев приглас...

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Дополните предложения строительными "оба" или "обе" в нужном падеже. 1. По (...) сторонам дороги тянулись болота. 2. Город раскинулся по (...) берегам Москвы-реки. 3. Малыш держал игрушку (...) руками. 4. (...) братьев пригласили в гости. 5. У (...) сестёр разряд по шахматам .6. Склоны (...) баранов размыты ливнями.7. Русла (...) рек глинистые. 8. У (...) девочек были одинаковые рюкзачки.9. С (...) сторон был необходимый лес. 10. Держитесь за (...) поручня.11. (...) мальчиков приняли в музыкальный класс. 12. С (...) государствами мы ведем торговлю более десяти лет. 13. В (...) квартирах есть телефон. Фонетический разбор слова "рюкзачки" Морфемный разбор слова "тянулись" Предложения для синтаксического разбора " Склоны (...) врагов размыты ливнями." Помогите пожалуйста

Автор: Гость