Докажите, что функция, заданная формулой y = (x – 3)² – x(x – 8), является линейной.
Алгебра
Докажите, что функция, заданная формулой y = (x – 3)² – x(x – 8), является линейной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=(x-3)ˇ2 - x(x-8) y=xˇ2-6x+9-xˇ2+8x y=2x+9
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