Длина прямоугольника АВСD равна 8 см,а ширина-4 см. Нарисуй прямоугольник,площадь к??торого составляет 1/2 площади прямоугольника ABCD; 1/4 площади прямоугольника ABCD.
Математика
Длина прямоугольника АВСD равна 8 см,а ширина-4 см. Нарисуй прямоугольник,площадь к??торого составляет 1/2 площади прямоугольника ABCD; 1/4 площади прямоугольника ABCD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).8х2=16(см2)-площадь прямоуг. 1/2 ABCD (длина 8см,ширина 2см.); 2).4х2=8(см2)-площадь прямоуг. 1/4 АВСD(длина 4см,ширина 2см).
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