Мама закончила говорить по телефону в 19ч5мин, а весь разговор длился 27мин. В котором часу мама начала говорить по телефону?

Математика

Мама закончила говорить по телефону в 19ч5мин, а весь разговор длился 27мин. В котором часу мама начала говорить по телефону?

Автор: Гость