Составить рассказ об одном из чудес Украины для 4-го класса

Русский язык
Составить рассказ об одном из чудес Украины для 4-го класса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гове́рла  — самая высокая гора и наивысшая точка на территории Украины. Говерла расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, около 17 км от границы с Румынией. Относится к хребту Черногора вКарпатах. Высота горы составляет 2061 м над уровнем моря.У подножия находится один из истоков реки Прут. Первый туристический маршрут с восхождением на гору был открыт в 1880 году. Из крупных населённых пунктов поблизости находятся Рахов, Ясиня и Ворохта.О Говерле и Пруте существует несколько схожих между собой легенд. По одной из них, они когда-то были парнем и девушкой и любили друг друга, пока не узнал об этом грозный Мольфар, отец девушки. Для того чтобы Прут не нашёл Говерлу, отец спрятал её, превратив в гору. Прут же прознал, что, чтобы расколдовать любимую, надо взойти на вершину горы на рассвете. Но он не успел до рассвета, сел на склоне Говерлы и заплакал. Так и плачет до сих пор река  Прут, вытекающая со склонов Говерлы. С тех пор Говерла и Прут всегда вместе.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
7 целых 3/8-n+4 целых 7/15+n-7целых3/8-2целых4/5
Ответить
Алгебра
Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями (ещё фигуру надо нарисовать, но это по вашему желанию. Я просто 0 в этом) A) y=2x^2; x=1; x=3; y=0...
Ответить
Математика
В книжном магазине за день продали 600 книг и альбомов. Альбомов продали в 4 раза меньше, чем книг. Сколько книг и сколько альбомов приобрели покуп...
Ответить
Математика
Решить уравнение х*802=0,х:163=1,х-342=0
Ответить
Математика
Мама закончила говорить по телефону в 19ч5мин, а весь разговор длился 27мин. В котором часу мама начала говорить по телефону?
Ответить