Составить рассказ об одном из чудес Украины для 4-го класса
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Составить рассказ об одном из чудес Украины для 4-го класса
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Гове́рла — самая высокая гора и наивысшая точка на территории Украины. Говерла расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, около 17 км от границы с Румынией. Относится к хребту Черногора вКарпатах. Высота горы составляет 2061 м над уровнем моря.У подножия находится один из истоков реки Прут. Первый туристический маршрут с восхождением на гору был открыт в 1880 году. Из крупных населённых пунктов поблизости находятся Рахов, Ясиня и Ворохта.О Говерле и Пруте существует несколько схожих между собой легенд. По одной из них, они когда-то были парнем и девушкой и любили друг друга, пока не узнал об этом грозный Мольфар, отец девушки. Для того чтобы Прут не нашёл Говерлу, отец спрятал её, превратив в гору. Прут же прознал, что, чтобы расколдовать любимую, надо взойти на вершину горы на рассвете. Но он не успел до рассвета, сел на склоне Говерлы и заплакал. Так и плачет до сих пор река Прут, вытекающая со склонов Говерлы. С тех пор Говерла и Прут всегда вместе.
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