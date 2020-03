Описать игрушку на английском языке 2 класс

Гость: Гость:

Моя любимая игрушка медвежонок, он коричневый и у него симпатичная мордочка. Глазки у него круглые, зелёного цвета. На шее у него красивый красный бант. Он мне очень нравится. На английском: My favourite toy Teddy bear, he's brown and he's a pretty face. Eyes his round, green. On his neck a beautiful red bow. I really like it.