Описать игрушку на английском языке 2 класс
Английский язык
Описать игрушку на английском языке 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя любимая игрушка медвежонок, он коричневый и у него симпатичная мордочка. Глазки у него круглые, зелёного цвета. На шее у него красивый красный бант. Он мне очень нравится. На английском: My favourite toy Teddy bear, he's brown and he's a pretty face. Eyes his round, green. On his neck a beautiful red bow. I really like it.
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