Чему равна производная ㏑²x
Алгебра
Чему равна производная ㏑²x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это сложная функция. Призводную берем от двух функций - натурального логарифма и степенной функции. Выглядит все так:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 520 км,одновременно вышли навстречу дру?? другу два поезда и встретились через 2 ч. Один поезд шёл со ск...
Алгебра
Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями (ещё фигуру надо нарисовать, но это по вашему желанию. Я просто 0 в этом) A) y=2x^2; x=1; x=3; y=0...