Чему равна производная ㏑²x

Алгебра
Чему равна производная ㏑²x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это сложная функция. Призводную берем от двух функций - натурального логарифма и степенной функции. Выглядит все так:
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