Из двух городов, расстояние между которыми 520 км, одновременно вышли навстречу друг другу два поезда и встретились через 4 ч. один поезд шёл со скоростью 60 км/ ч. с какой скоростью шёл другой поезд?
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 520 км, одновременно вышли навстречу друг другу два поезда и встретились через 4 ч. один поезд шёл со скоростью 60 км/ ч. с какой скоростью шёл другой поезд?
Ответ(ы):
Гость:
Х * 4 + 240=520 4х= 280 х=70 Ответ: 70 кмч
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