Из двух городов, расстояние между которыми 520 км, одновременно вышли навстречу друг другу два поезда и встретились через 4 ч. один поезд шёл со скоростью 60 км/ ч. с какой скоростью шёл другой поезд?

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 520 км, одновременно вышли навстречу друг другу два поезда и встретились через 4 ч. один поезд шёл со скоростью 60 км/ ч. с какой скоростью шёл другой поезд?

Автор: Гость