В магазине 352 бутылки сока:виноградного ,сливового и апельсинового.бутылок виноградного и сливового сока всего 250,а бутылок сливового и апельсинового сока всего 210 .сколько бутылок сока каждого вида? реши задачу с пояснениями.

Математика
В магазине 352 бутылки сока:виноградного ,сливового и апельсинового.бутылок виноградного и сливового сока всего 250,а бутылок сливового и апельсинового сока всего 210 .сколько бутылок сока каждого вида? реши задачу с пояснениями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 352-250=102(б.)-апельсинового сока 2).210-102=108(б.)-сливового сока 3).250-108=142(б.)-виноградного сока Ответ: апельсинового сока 102 бутылки, сливового 108 бутылок и виноградного 142 бутылки.
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