В магазине 352 бутылки сока:виноградного ,сливового и апельсинового.бутылок виноградного и сливового сока всего 250,а бутылок сливового и апельсинового сока всего 210 .сколько бутылок сока каждого вида? реши задачу с пояснениями.

Математика

В магазине 352 бутылки сока:виноградного ,сливового и апельсинового.бутылок виноградного и сливового сока всего 250,а бутылок сливового и апельсинового сока всего 210 .сколько бутылок сока каждого вида? реши задачу с пояснениями.

Автор: Гость