Помогите пожалуйста!Очень срочно!!!!!!!!!!!!! Выполните деление многочлена на одночл??н №26.1 а)(12a+8):4 г)(-15-5y):(-5) №26.2 а)(a-ab):a г)(-c+cd):(-c) №26.4 а)(4ab²+3ab):(ab) г)(-1 ху+1х³y):(xy) .....2......3 (Ци...
Алгебра
Помогите пожалуйста!Очень срочно!!!!!!!!!!!!! Выполните деление многочлена на одночл??н №26.1 а)(12a+8):4 г)(-15-5y):(-5) №26.2 а)(a-ab):a г)(-c+cd):(-c) №26.4 а)(4ab²+3ab):(ab) г)(-1 ху+1х³y):(xy) .....2......3 (Цифры внизу это как дробь, то есть сверху цифра внизу линия и внизу цифра)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3а+2 2) 3+у 3) 1-b 4) 1-d 5) 4b+3 6) -((-3+2x^3y) Насчет последнего не уверен
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