Помогите пожалуйста!Очень срочно!!!!!!!!!!!!! Выполните деление многочлена на одночл??н №26.1 а)(12a+8):4 г)(-15-5y):(-5) №26.2 а)(a-ab):a г)(-c+cd):(-c) №26.4 а)(4ab²+3ab):(ab) г)(-1 ху+1х³y):(xy) .....2......3 (Ци...

Алгебра

Помогите пожалуйста!Очень срочно!!!!!!!!!!!!! Выполните деление многочлена на одночл??н №26.1 а)(12a+8):4 г)(-15-5y):(-5) №26.2 а)(a-ab):a г)(-c+cd):(-c) №26.4 а)(4ab²+3ab):(ab) г)(-1 ху+1х³y):(xy) .....2......3 (Цифры внизу это как дробь, то есть сверху цифра внизу линия и внизу цифра)

Автор: Гость