8cos ^2x+6sinx-3=0 решитеее срочноо плииз
Математика
8cos ^2x+6sinx-3=0 решитеее срочноо плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(1-sin^2x)+6sinx-3=0 8-8sin^2x+6 sinx -3 = 0 8sin^2x-6sinx-5=0 Пусть sinx=a, 8а^2-6a-5=0 D=36+4*8*5 = 36+160=196 КореньD = 14 x1= (6-14)/16 = -1/2 x2= (6+20)/16 = 13/8 - посторонний корень, т.к. sin x [-1:1] sinx = - 1/2 x= (1)^n * 7pi/6+2pi*n
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