Помогите написать поздравление близкому человеку или официальному лицу . В текст?? придерживаться такой последовательности: после обращения указать повод,а затем выразите пожелание.И не забыть подписать ваше поздравление.

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Помогите написать поздравление близкому человеку или официальному лицу . В текст?? придерживаться такой последовательности: после обращения указать повод,а затем выразите пожелание.И не забыть подписать ваше поздравление.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогая Алиса! Поздравляю тебя с Новым Годом! В этот замечательный праздник я желаю тебе огромного счастья, много любви, пусть в Новом Году все-все твои желания сбудутся! Надеюсь, этот день принесёт тебе бурю ярких эмоций и радости! С любовью, Оля.
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