V1=200м/ мин,V2=300 м/мин.S1-?,S2-?.S=500 м,t=?. Помогите составить задачу!

Математика
V1=200м/ мин,V2=300 м/мин.S1-?,S2-?.S=500 м,t=?. Помогите составить задачу!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый самолет летел со скоростью 200 м/минуту, второй со скоростью 300 м\минуту.  Общее расстояние, которое они пролетели равно 500 м. Найдите S1,S2, t -?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить пример (1000-85072:409)×254= (столбиком) заранее спасибо=)
Ответить
Русский язык
Помогите написать поздравление близкому человеку или официальному лицу . В текст?? придерживаться такой последовательности: после обращения указать...
Ответить
Алгебра
Answer these guestions about thr Use 1) when did columbus discover America!?
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста!Очень срочно!!!!!!!!!!!!! Выполните деление многочлена на одночл??н №26.1 а)(12a+8):4 г)(-15-5y):(-5) №26.2 а)(a-ab...
Ответить
Математика
8cos ^2x+6sinx-3=0 решитеее срочноо плииз
Ответить