Суретте барлығы неше үшбұрыш бар, сколько всего треугольников на рисунке
Математика
Суретте барлығы неше үшбұрыш бар, сколько всего треугольников на рисунке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего одиннадцать треугольников. Три в верхней части (2 маленьких и 1 большой) и 8 в нижней (4 маленьких и 4 больших)
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