У папоротников есть ... но нет
Окружающий мир
У папоротников есть ... но нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У папоротника есть не только стебли и листья как у мхов но и корни. У папоротника наших лесов есть корневища. У папоротников нет цветка. Они как мхи размножаются не семенами а спорами. Есть заросток с молодым растением - зигота - яйцеклетка - сперматозоид - заросток - прорастание споры - затем образование спор - и наконец растение образующие споры. Надеюсь помог..
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