У подножья горы барометр показывает 98642 Па,а на вершине горы 90317Па.Определите высо??у горы (На каждые 10м давление изменяется на 111Па

Физика
У подножья горы барометр показывает 98642 Па,а на вершине горы 90317Па.Определите высо??у горы (На каждые 10м давление изменяется на 111Па
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(98642-90317)/111*10=750м
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