У продавца есть чашечные весы. Помогите продавцу придумать набор из 4 гирь, с помощью которых он сможет взвешивать на этих весах любое целое число килограммов от 1 до 12. При каждом взвешивании можно использовать не более 2-ух ...

Алгебра
У продавца есть чашечные весы. Помогите продавцу придумать набор из 4 гирь, с помощью которых он сможет взвешивать на этих весах любое целое число килограммов от 1 до 12. При каждом взвешивании можно использовать не более 2-ух гирь; гири можно ставить на разные чашки весов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1; 3; 9; 27 Гиря в 1 кг должна быть обязательно, т.к. без нее не взвесить39 кг. Чтобы взвесить 2 кг, нужна гиря в 2 кг или лучше в 3 кг, которая дает больше возможностей получить другие массы: 2=3-1, 3=3, 4=3+1. Здесь и далее знак минус стоит перед массой той гири, которая на весах на той же чаше, что и взвешиваемый продукт. Итак, первые гири: 1 кг и 3 кг. Следующая гиря тяжелее суммы масс этих на 5 кг, т.е. 9 кг, тогда 5=9-(1+3), 6=9-3, 7=9+1-3, 8=9-1 и т.д. до 13 кг. Т.к. вместе гири весят 40 кг, то последняя 27 кг, тогда 14=27-(9+3+1), 15=27-(9+3) и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Кто такие гуманисты ?
Ответить
Русский язык
Проверочные слова к бежал .бегун.бегает.бежит. дуб..дубок..дубки..дубовый.дубняк.ду??рава.
Ответить
Математика
Турист плыл на теплоходе 504 км что составило 36 процентов всего пути найдите длину ??сего пути
Ответить
Геометрия
Найти площадь круга,описанного около прямоугольника,если разность его сторон 4,а ??ериметр 56
Ответить
Математика
Сколько будит -(22,3+(-1,3)
Ответить